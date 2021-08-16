У понеділок, 16 серпня, сталася ДТП, в якій постраждало багато людей

Аварія сталася у Львівській області на Червоноградщині в селі Сілець.

Як повідомила прес-служба НПУ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 13 години.

За попередньою версією водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався з керуванням і на швидкості вилетів у кювет.

В результаті ДТП отримали тілесні ушкодження шестеро людей, які на той момент перебували в салоні автомобіля. Вони були доставлені в лікарню, в тому числі 57-річний водій і його п'ятеро пасажирів. Серед постраждалих: двоє дітей 4 і 7 років, дві жінки у віці 30 і 57 років і 27-річний чоловік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.



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