Причины масштабного ДТП устанавливают правоохранители
В Амур-Нижнеднепровском районе Днепропетровской области произошло масштабное ДТП - столкнулись четыре грузовых автомобиля с последующим возгоранием.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС.
В аварию попали грузовик Scania, перевозивший нефтепродукты, два грузовых автомобиля DAF и малотоннажный грузовик Mercedes. Когда на место аварии прибыли спасатели, кабина грузового автомобиля DAF была охвачена огнем. Водитель успел вовремя покинуть горящее транспортное средство.
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В искореженном Mercedes находилось заблокированное тело водителя 1992 года рождения. Спасателям пришлось его вырезать из автомобиля. Еще четверых пострадавших госпитализировали с повреждениями различной степени тяжести.
Спасатели отключили элементы питания транспортных средств для предотвращения возникновения пожара и осуществили смыв с проезжей части разлитых горюче-смазочных материалов.
Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.
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