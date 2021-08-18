На базі відпочинку в Чернігівській області сталася страшна трагедія, яка призвела до смерті двох молодих хлопців

Як пише Politeka.net з посиланням на "Обозреватель", трагедія сталася на базі відпочинку «Бреч». На очах у родичів і колег двоє молодих хлопців загинули від удару струмом. Загиблому Владу Каснеру було 26 років, а Євгену Іванову – 28 років. Обидва хлопці працювали в IT компанії SendPulse.

Як розповідають очевидці, Владу стало погано, коли він зайшов у воду. Євген поспішив йому на допомогу, але теж миттєво втратив свідомість.

«Коли вони втрачали свідомість, вони обидва видали дуже неприродний крик. Хтось закричав, що там струм» ,- розповіла колега хлопців Аліна Гатченко.

За словами дівчини, хлопці померли у них на очах. Дружина Владислава бачила смерть чоловіка.

Тіла хлопців перебували у воді до тих пір, поки співробітники бази відпочинку не знеструмили територію. Швидка допомога намагалася реанімувати чоловіків, але було пізно.

На думку колег, причиною смерті молодих хлопців стала недбалість працівників бази, оскільки в озеро виходив насос для штучного водоспаду.

Зараз розслідуванням трагедії займаються правоохоронні органи.

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