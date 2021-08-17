Трагічно загинула 38-річна українка Ольга Іванова

Трагедія сталася на трасі біля знаменитого озера Балатон під час марафону. Трагедія сталася ще 28 липня, проте дані про загибель українки стали відомі тільки 17 серпня.

Деталі повідомили на угорському порталі letenyemedia.

На 1 кілометрі шосе між Кестхей і Альшопахком сталася ДТП із загибеллю велосипедистки. За даними місцевої поліції, дівчину на велосипеді збив автомобіль.

Від отриманих травм вона померла на місці події, медикам залишалося лише констатувати смерть молодої жінки. За кермом іномарки перебував 44-річний житель Кестхея. Особу велосипедистки теж встановили-нею і виявилася 38-річна українка Ольга Іванова.

Уточнюється, що ДТП сталося близько 23:30 і водій, за попередніми даними, просто не помітив велосипедистку в темряві.

Ольга Іванова брала участь у веломарафоні NORTH CAPE 4000. Це веломарафон від міста Роверето до найпівнічнішої точки Європи – Нордкапа. Він проводиться вже не перший рік і в ньому беруть участь тільки найсильніші і витривалі спортсмени, так як їм доводиться за день долати відстань в 300 км.

Нагадаємо, що пожежа убила молоду сім'ю, подробиці НП на Чернігівщині.

Як повідомляла Politeka, трагедія з українкою за кордоном, пошуки тривали кілька днів.

Також Politeka писала, що хлопчик помер на дитячому майданчику, подробиці: лікарі не змогли нічого зробити.