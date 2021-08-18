На базе отдыха в Черниговской области произошла страшная трагедия, которая привела к смерти двух молодых парней

Как пишет Politeka.net со ссылкой на «Обозреватель», трагедия произошла на базе отдыха «Бреч». На глазах у родственников и коллег двое молодых парней погибли от удара током. Погибшему Владу Каснеру было 26 лет, а Евгению Иванову – 28 лет. Оба парня работали в IT компании SendPulse.

Как рассказывают очевидцы, Владу стало плохо, когда он зашел в воду. Евгений поспешил ему на помощь, но тоже мгновенно потерял сознание.

«Когда они теряли сознание, они оба издали очень неестественный крик. Кто-то закричал, что там ток», - рассказала коллега парней Алина Гатченко.

По словам девушки, парни умерли у них на глазах. Жена Владислава видела смерть мужа.

Тела парней находились в воде до тех пор, пока сотрудники базы отдыха не обесточили территорию. Скорая помощь пыталась реанимировать мужчин, но было поздно.

По мнению коллег, причиной смерти молодых ребят стала халатность работников базы, поскольку в озеро выходил насос для искусственного водопада.

Сейчас расследованием трагедии занимаются правоохранительные органы.

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