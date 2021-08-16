Трагічно обірвалося життя молодого українця

Загинув 43-річний художник-декоратор Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Володимир Царик.

Про смерть свого колеги повідомив колектив Львівської опери у неділю, 15 серпня, пише ZAXID.NET.

У Львівській опері він працював близько двох десятків років. Як повідомляє місцеве видання, 43-річний Володимир Царик розбився в горах в результаті нещасного випадку під час відпочинку. Більше подробиць щодо трагедії не розголошують.

Дирекція та колектив Львівської Національної опери глибоко сумує з приводу непоправної втрати.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям художника і поділяємо з вами невимовний біль втрати", - йдеться в повідомленні колективу Львівської опери.

Колега Царика Остап Громиш каже, що декоратор дуже любив свою роботу. Також Громиш додає, що він був радий працювати з такою людиною.

"Художник, який любив театр і був цілком відданий своїй справі. Мав за честь і приємність спілкуватися і працювати з тобою. Спочивай у мирі та Божій благодаті", - пише працівник театру Остап Громиш.



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