Трагічно обірвалося життя молодого українця
Загинув 43-річний художник-декоратор Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Володимир Царик.
Про смерть свого колеги повідомив колектив Львівської опери у неділю, 15 серпня, пише ZAXID.NET.
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У Львівській опері він працював близько двох десятків років. Як повідомляє місцеве видання, 43-річний Володимир Царик розбився в горах в результаті нещасного випадку під час відпочинку. Більше подробиць щодо трагедії не розголошують.
Дирекція та колектив Львівської Національної опери глибоко сумує з приводу непоправної втрати.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям художника і поділяємо з вами невимовний біль втрати", - йдеться в повідомленні колективу Львівської опери.
Колега Царика Остап Громиш каже, що декоратор дуже любив свою роботу. Також Громиш додає, що він був радий працювати з такою людиною.
"Художник, який любив театр і був цілком відданий своїй справі. Мав за честь і приємність спілкуватися і працювати з тобою. Спочивай у мирі та Божій благодаті", - пише працівник театру Остап Громиш.
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