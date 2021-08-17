Врятувати постраждалих, яким було 25 і 28 років, лікарі не змогли
У Чернігівській області в туристично-готельному комплексі загинули два співробітники Чернігівської IT-компанії. Чоловіків вразило струмом під час купання в озері.
Про це повідомила прес-служба поліції в коментарі "BBC News Україна".
Трагедія сталася в готелі в місті Корюківка. Двоє чернігівців, 1992 і 1996-го років народження, пішли купатися в озеро і потонули. Очевидці розповіли, що їх вразило струмом.
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Очевидець трагедії Євген Кирієнко розповів у коментарі "Суспільному", що разом з колегою плавав на SUP-дошках в озері, коли раптом побачив, що його товариш видав судомний крик і пішов на дно. При чому рухи його тіла вказували на те, що його вдарило струмом.
Інший колега Євгенія кинувся допомогти потопаючому, але опинившись в тому ж місці видав крик і відразу пішов на дно. Ніяких спроб виплисти або інших рухів він не зробив.
Тіла чоловіків з води діставав охоронець закладу, теж підпливши на сапі. Він заявив, що там б'є струмом і не дозволив нікому підходити до водойми.
За словами прес-секретаря поліції Чернігівської області Юлії Ковтун, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.119 Кримінального кодексу України (вбивство з необережності), що карається 5-8 роками позбавлення волі. Обставини і причини смерті чоловіків встановлюються.
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