У Білорусі померла радянська і білоруська актриса Галина Орлова
Про це повідомляє телеканал ОНТ з посиланням на Міністерство культури Республіки.
Галині Орловій було 92 років року. Причина смерті жінки поки не повідомляється.
Дата церемонії прощання з актрисою буде призначена пізніше.
Галина Орлова була найстарішою актрисою знаменитого театру Янки Купали.
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Галина Орлова почала свою акторську кар'єру в 1948 році. З 1959 року вона грала в Білоруському драматичному театрі ім. Я. Купали в Мінську і паралельно знімалася в кіно. Серед її найвідоміших кіноробіт фільми «Здрастуйте, я ваша тітка!", "Фініст-ясний сокіл», «Одеські канікули», «Весняна казка», «одружитися — не журитися»і "милий брехун".
Актриса була дружиною народного артиста СРСР Миколи Єременка-старшого і матір'ю актора народного артиста Росії Миколи Єременка-молодшого.
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