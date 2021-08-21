У Білорусі померла радянська і білоруська актриса Галина Орлова

Про це повідомляє телеканал ОНТ з посиланням на Міністерство культури Республіки.

Галині Орловій було 92 років року. Причина смерті жінки поки не повідомляється.

Дата церемонії прощання з актрисою буде призначена пізніше.

Галина Орлова була найстарішою актрисою знаменитого театру Янки Купали.

Родному театру она отдала более 60 лет https://t.co/WXhbeUzcnX — Еврорадио (@euroradio_ru) August 21, 2021

Галина Орлова почала свою акторську кар'єру в 1948 році. З 1959 року вона грала в Білоруському драматичному театрі ім. Я. Купали в Мінську і паралельно знімалася в кіно. Серед її найвідоміших кіноробіт фільми «Здрастуйте, я ваша тітка!", "Фініст-ясний сокіл», «Одеські канікули», «Весняна казка», «одружитися — не журитися»і "милий брехун".

Скончалась народная артистка БССР Галина Орлова. Актриса была женой знаменитого актера Николая Еременко-старшего и матерью артиста Николая Еременко-младшего. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются. https://t.co/pzvfCdMIF9 pic.twitter.com/9Rz6LGVo9y — Mlyn.by (@Mlynby) August 21, 2021

Актриса була дружиною народного артиста СРСР Миколи Єременка-старшого і матір'ю актора народного артиста Росії Миколи Єременка-молодшого.

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