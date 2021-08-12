Англо-американская актриса и продюсер внезапно умерла
В американском штате Калифорния скончалась Патриция Хичкок О’Коннелл. Актриса была единственной дочерью известного режиссера Альфреда Хичкока. Ее красотой и талантом восхищалась вся страна.
Об этом сообщает THR со ссылкой на подтверждение от семьи усопшей.
Смерть Патриция Хичкок наступила вследствие естественных причин. Актрисе было 93 года, у нее остались три дочери.
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В 1947-м, окончив высшую школу Мэримонт в Лос-Анджелесе, Пэт была принята в престижную Королевскую академию драматического искусства в Лондоне, параллельно выступая в театрах города.
Патриция, мечтая стать актрисой с детства, в начале 40-х дебютировала на Бродвее в постановке "Одинокий". При жизни Патриция Хичкок сыграла в двух фильмах своего отца. В 1950 году режиссер пригласил дочь на съемки детектива "Незнакомцы в поезде".
Плюс на ее счету роли в лентах "Жаворонок в грязи" (1950) и "Десять заповедей" (1956), сериалах "Альфред Хичкок представляет", "Театр 90", "Саспенс" - всего порядка двух десятков проектов.
В последний раз на голубых экранах Патриция Хичкок появилась в 1979 году, после чего решила посвятить себя воспитанию детей.
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