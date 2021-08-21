В Беларуси умерла советская и белорусская актриса Галина Орлова
Об этом сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на Министерство культуры республики.
Галине Орловой было 92 лет года. Причина смерти женщины пока не сообщается.
Дата церемонии прощания с актрисой будет назначена позже.
Галина Орлова являлась старейшей актрисой знаменитого театра Янки Купалы.
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Галина Орлова начала свою актерскую карьеру в 1948 году. С 1959 года она играла в Белорусском драматическом театре им. Я. Купалы в Минске и параллельно снималась в кино. Среди ее самых известных киноработ фильмы «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Финист — Ясный сокол», «Одесские каникулы», «Весенняя сказка», «Жениться — не журиться» и «Милый лжец».
Актриса была женой народного артиста СССР Николая Еременко-старшего и матерью актера народного артиста России Николая Еременко-младшего.
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