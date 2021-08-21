В Беларуси умерла советская и белорусская актриса Галина Орлова

Об этом сообщает телеканал ОНТ со ссылкой на Министерство культуры республики.

Галине Орловой было 92 лет года. Причина смерти женщины пока не сообщается.

Дата церемонии прощания с актрисой будет назначена позже.

Галина Орлова являлась старейшей актрисой знаменитого театра Янки Купалы.

Родному театру она отдала более 60 лет https://t.co/WXhbeUzcnX — Еврорадио (@euroradio_ru) August 21, 2021

Галина Орлова начала свою актерскую карьеру в 1948 году. С 1959 года она играла в Белорусском драматическом театре им. Я. Купалы в Минске и параллельно снималась в кино. Среди ее самых известных киноработ фильмы «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Финист — Ясный сокол», «Одесские каникулы», «Весенняя сказка», «Жениться — не журиться» и «Милый лжец».

Скончалась народная артистка БССР Галина Орлова. Актриса была женой знаменитого актера Николая Еременко-старшего и матерью артиста Николая Еременко-младшего. Обстоятельства и причина смерти не сообщаются. https://t.co/pzvfCdMIF9 pic.twitter.com/9Rz6LGVo9y — Mlyn.by (@Mlynby) August 21, 2021

Актриса была женой народного артиста СССР Николая Еременко-старшего и матерью актера народного артиста России Николая Еременко-младшего.

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