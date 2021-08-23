Погода в Україні різко зіпсується напередодні Дня Незалежності
Як передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, у понеділок погода в окремих регіонах різко зіпсується. Дощі з новою силою атакують західні області, збивши температуру до 19 градусів. В інших регіонах температура все ще буде по-літньому спекотною.
Так, у східних областях 23 серпня очікується 25-28 градусів. Опадів не передбачається, тому українці зможуть насолодитися прекрасним вихідним днем. У південних регіонах очікується такий же температурний режим, як і на Сході.
У Центрі в понеділок буде на пару градусів прохолодніше. Вдень температура коливатиметься в районі 24-26 градусів.
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Найбільш несприятливі погодні умови очікуються на Сході. Там температура опуститься до 19-23 градусів. Найхолодніше буде у Волинській та Львівській областях. В інших регіонах буде трохи тепліше - до 24-26 градусів.
Відзначимо, що вже через день похолодання пошириться і на інші області, а температура опуститься до 18 градусів.
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