Погода в Україні різко зіпсується напередодні Дня Незалежності

Як передає Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, у понеділок погода в окремих регіонах різко зіпсується. Дощі з новою силою атакують західні області, збивши температуру до 19 градусів. В інших регіонах температура все ще буде по-літньому спекотною.

Так, у східних областях 23 серпня очікується 25-28 градусів. Опадів не передбачається, тому українці зможуть насолодитися прекрасним вихідним днем. У південних регіонах очікується такий же температурний режим, як і на Сході.

У Центрі в понеділок буде на пару градусів прохолодніше. Вдень температура коливатиметься в районі 24-26 градусів.

Найбільш несприятливі погодні умови очікуються на Сході. Там температура опуститься до 19-23 градусів. Найхолодніше буде у Волинській та Львівській областях. В інших регіонах буде трохи тепліше - до 24-26 градусів.

Відзначимо, що вже через день похолодання пошириться і на інші області, а температура опуститься до 18 градусів.

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