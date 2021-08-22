До кінця серпня буде поступово псуватися погода по всій території України

В останні дні серпня погода в Україні буде хоч і тепла, але з плавним збільшенням опадів. Температура вдень буде ще досить комфортною, але будуть відбуватися все більш різкі перепади між денною і нічною температурами.

Про це йдеться в прогнозі до початку вересня на сайті Gismeteo.

У Києві очікувати рясні опади слід з 24 серпня. Дощі, як повідомляють синоптики, йтимуть практично весь тиждень. Температура спаде з +26 до +18 градусів 25 серпня, але потім піднімуться до +20 і + 24 градусів.

У Львові сильні зливи з грозами пройдуть 23-24 серпня, буде досить прохолодно: близько +20... + 23 градусів. В Одесі найближчі два тижні температура повітря в денний час буде близько +24... + 27 градусів.

У Харкові стовпчики термометрів покажуть близько +24... + 29 градусів. До кінця серпня короткочасні дощі будуть рідкісним явищем, а 1-2 вересня пройдуть грози.

У Дніпрі затяжні дощі з грозами почнуться з 30 серпня. Температура повітря прогнозується близько +25... + 29 градусів. У Луцьку останні дні літа та початок вересня будуть дощовими. Буде прохолодно-весь цей період температура повітря складе близько +17... + 20 градусів.



У Чернігові стане заливати вже з понеділка, причому дощі очікуються досить інтенсивні.

У Черкасах і Херсоні "сезон дощів" стартує з 25 серпня, але опади сильними не будуть. Стовпчики термометрів коливатимуться між показниками + 22 і + 25 градусів.

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