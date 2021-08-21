Погода в Україні різко зіпсується напередодні тривалих вихідних

Як передає Politeka.net, у суботу, 21 серпня, грозові дощі атакують Україну з двох сторін. Опади очікуються як у західних, так і в східних регіонах. Винятком стануть лише центральні області і Південь. Температура повітря спаде у всіх регіонах, тому українці зможуть відпочити від спеки.

Так, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, в західних областях в суботу очікується 23-25 градусів. Дощі прогнозуються на денний час.

У східних регіонах температура опуститься до 25-27 градусів. Грози очікуються у всіх без винятку східних областях.

На півдні буде сухо, але температура трохи спаде. Вдень у південних областях очікується 26-28 градусів. Також сонячно буде в центральній частині країни. У Києві в суботу не буде дощу, а стовпчики термометра прогріються до 25-27 градусів.

Відзначимо, що вже в неділю на всій території України очікується хороша погода.

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