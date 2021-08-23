Погода в Украине резко испортится накануне Дня независимости

Как передает Politeka.net со ссылкой на Укргидрометцентр, в понедельник погода в отдельных регионах резко испортится. Дожди с новой силой атакуют западные области, сбив температуру до 19 градусов. В остальных регионах температура все еще будет по-летнему жаркой.

Так, в восточных областях 23 августа ожидается 25-28 градусов. Осадков не предвидится, поэтому украинцы смогут насладиться прекрасным выходным днем. В южных регионах ожидается такой же температурный режим, как и на Востоке.

В Центре в понедельник будет на пару градусов прохладнее. Днем температура будет колебаться в районе 24-26 градусов.

Самые неблагоприятные погодные условия ожидаются на Востоке. Там температура опустится до 19-23 градусов. Холоднее всего будет в Волынской и Львовской областях. В остальных регионах будет немного теплее – до 24-26 градусов.

Отметим, что уже через день похолодание распространится и на другие области, а температура опустится до 18 градусов.

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