Погода в Україні на вихідних напередодні Дня Незалежності приємно здивує
Як передає Politeka.net, у неділю, 22 серпня, по всій території України буде комфортне тепло, без спеки. Максимально стовпчики термометрів піднімуться до + 27 градусів.
Згідно з даними Укргідрометцентру, найсвіжіше буде в західній частині України, там очікується +23+26 і мінлива хмарність.
В інших регіонах буде трохи тепліше, на сході країни повітря прогріється до +25 + 27 градусів, на півдні - до +26+27, у Центральній та північній частинах прогнозують від +24 до +27.
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Опади на території України в неділю малоймовірні. Однак синоптик Наталка Діденко попереджає, що на заході місцями можливі грозові дощі. Швидкість вітру по всій Україні складе 5-10 метрів в секунду.
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