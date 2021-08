На 84-році пішов з життя один із засновників гурту "The Everly Brothers" Дон Еверлі

Як повідомляє "Noise11", легендарну рок-групу "The Everly Brothers" у далекому 1956 році заснували брати Дон та Філ Еверлі. Зауважимо, що дует співав у напрямках кантрі та рокабілі, а їхня творчість повпливала на легендарні гурти "The Rolling Stones" і "The Beatles".

"З великим сумом повідомляємо, що сьогодні ми втратили ікону американської культури. Дон Еверлі і його брат Філ своїми ангельськими гармоніями змінили обличчя сучасної музики", - йдеться в некролозі.

Зауважимо, що Філ Еверлі помер у січні 2014 на 74 році життя. Він страждав від хронічної хвороби легень, а от причина смерті Дона Еверлі поки невідома.

Нагадаємо, що "The Everly Brothers" прославилися завдяки пісні "Bye Bye Love", після якої брати випустили ще кілька хітів – "Wake Up Little Susie", "All I Have To Do Is Dream", "Cathy's Clown" , "Crying in the Rain" і "Bird Dog".

За свою кар'єру музиканти 15 разів піднімалися в топ-10 хіт-параду США, а також 35 разів потрапляли в список Billboard Hot 100. У 1986 році дует включили до Зали слави рок-н-ролу, а в 1997 році виконавців нагородили почесною премією "Греммі" за особливий внесок в музику.

