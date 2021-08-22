Трагедія сталася з відомим українцем у далекому США
Помер Ігор Вовковинський, американський актор і найвища людина в світі українського походження. Чоловік помер у віці 38 років.
Мама Вовковинського на сторінці в Facebook повідомила про його раптову кончину.
Як повідомляється, найвищий чоловік у світі помер 20 серпня о 22: 17 вечора в американській лікарні через хворобу серця. Його старший брат Олег і мама були з українцем до його останніх хвилин життя.
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"Його остання вечеря була: шматок Київського торта і фанта. За кілька годин до смерті його відвідали Олегова дружина Алла і дітки. Ігор був радий їх бачити, і хоча говорити йому було важко, пробував пожартувати над його племінником Андрієм, який вивчив українську мову за місяць в Україні", – написала в соцмережі жінка.
У віці 7 років він з сім'єю переїхав до США для лікування в клініку Майо через хворобу, яка вражає гіпофіз. У 2010 році Ігоря визнали найвищим жителем США – 234,5 сантиметрів, а пізніше занесли до Книги рекордів Гіннеса.
Світова слава до Ігоря прийшла після Євробачення 2013. Чоловік в образі велетня-вікінга ніс Злату Огневич на сцену.
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