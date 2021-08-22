Користувачі мережі невтішні від новини про смерть легендарного Ларрі Харлоу

Американський піаніст і найбільший сальса-продюсер Ларрі Харлоу помер 20 серпня на 83-му році життя. Причиною смерті виконавця став серцевий напад після того, як Ларрі госпіталізували через хворобу нирок.

Деталі трагедії повідомило видання The Cleveland American.

"Сім'я Seguida Music засмучена і висловлює щирі співчуття у зв'язку з кончиною нашого першого продюсера, легенди латиноамериканської музики Ларрі Харлоу. Його музика і його вплив на жанр сальси буде відчуватися назавжди. Ларрі, ти дійсно був кращим", - написав його друг і колега, додавши, що сліз просто неможливо стримати.

Справжнє ім'я покійного Лоуренс Айра Кан. Він народився в 1939-му в Брукліні в єврейській родині: мати-оперна співачка, батько керував оркестром в Латинському кварталі.

Кар'єру Ларрі почав в ще 50-і, отримав прізвисько El Judio Maravilloso (чудовий єврей) і далі досяг успіху по частині сальси, для профільного лейбла Fania Records спродюсувавши 260 альбомів. З яких близько півсотні-своїх.

Музика Ларрі звучить в ряді фільмів і серіалів. Наприклад, в трилері "вуличний хлопець" з Крістофером Рівом.

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