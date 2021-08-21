Культовий американський ді-джей Ян Керрі помер на 46-році життя
Як пише Politeka.net, відомий американський хаус-ді-джей, продюсер та музикант помер на 46-році життя. Про це повідомили його колеги – ді-джеї Franco De Mulero та Mauro Trevisan.
"Сумно чути новини. Ян Керрі помер у 46 років. Спочивай з миром, легендо!", - написав Mauro Trevisan у своєму Twitter.
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"Я не можу стримати сліз, 46 років, ти завжди будеш у моєму серці аміго Ян. R.I.P Ян Керрі", - пишуть у мережі.
Як відомо, серце культового ді-джея зупинилося 20 серпня, однак причини смерті поки невідомі.
Зауважимо, Ян Керрі, який народився в місті Маріленд, що в США, музикою захопився з дитинства. У 2005 році він випустив свій перший хіт-сингл – "Say What You Want", який зайняв 56 місце в національному чарті Великобританії. Світову славу музиканту принесла робота "Get Shaky", що двічі стала платиновою в Австралії, золотою в Новій Зеландії і потрапила в десятку національних чартів Великої Британії, Бельгії та інших країн. Окрім цього, цей трек виграв в номінації "краще танцювальне відео" на MTV Australia Awards 2009.
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