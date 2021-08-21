Культовий американський ді-джей Ян Керрі помер на 46-році життя

Як пише Politeka.net, відомий американський хаус-ді-джей, продюсер та музикант помер на 46-році життя. Про це повідомили його колеги – ді-джеї Franco De Mulero та Mauro Trevisan.

"Сумно чути новини. Ян Керрі помер у 46 років. Спочивай з миром, легендо!", - написав Mauro Trevisan у своєму Twitter.

"Я не можу стримати сліз, 46 років, ти завжди будеш у моєму серці аміго Ян. R.I.P Ян Керрі", - пишуть у мережі.

I can’t hold the tears back, 46 years, you will always be in my heart amigo Ian .

R.I.P Ian Carey 🙏🏻 pic.twitter.com/t8iaKcvZRg — Franco De Mulero (@francodemulero) August 20, 2021

Як відомо, серце культового ді-джея зупинилося 20 серпня, однак причини смерті поки невідомі.

Зауважимо, Ян Керрі, який народився в місті Маріленд, що в США, музикою захопився з дитинства. У 2005 році він випустив свій перший хіт-сингл – "Say What You Want", який зайняв 56 місце в національному чарті Великобританії. Світову славу музиканту принесла робота "Get Shaky", що двічі стала платиновою в Австралії, золотою в Новій Зеландії і потрапила в десятку національних чартів Великої Британії, Бельгії та інших країн. Окрім цього, цей трек виграв в номінації "краще танцювальне відео" на MTV Australia Awards 2009.

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