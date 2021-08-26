Є багато складнощів в евакуації.

Україна готує додатковий рейс для евакуації людей з Афганістану, хоча в аеропорту Кабула ситуація ускладнилася.

Про це повідомив Дмитро Кулеба, глава Міністерства закордонних справ на онлайн-брифінгу.

«Ми не зупинимося в поверненні громадян до тих пір, поки не переконаємося, що вивезли всіх, хто хотів виїхати. Зараз, враховуючи ефективність наших дій, до нас надходять запити від країн і міжнародних організацій», - сказав Кулеба.

За його словами, країни і організації просять також вивозити їх громадян, або громадян Афганістану, які співпрацювали з ними. Чиновник додав, що в цьому процесі існує багато складнощів, але громадяни України завжди залишаться в пріоритеті при евакуації.

Кулеба повідомив, що зараз 90 громадян України перебуває в Афганістані, з урахуванням їх сімей, члени яких також хочуть евакуюватися. За словами глави МЗС робота над відправкою наступного евакуаційного рейсу йде прямо зараз.

"Україна своїх ніколи не кидає і не кине, хоча на місці, я сьогодні вранці отримав нову інформацію, ситуація в аеропорту Кабула значно ускладнилася, і деякі країни вже починають відмовлятися від евакуаційних рейсів, тому що не можуть гарантувати їх безпеку», - додав Кулеба.

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