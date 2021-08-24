Эвакуация украинцев из захваченного "Талибаном" Афганистана не обошлась без экстренных ситуаций

В МИД впервые озвучили детали. О захвате украинского самолета рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин, передает "Громадське радіо".

Так, за неделю Украина смогла организовать три перелета (последний самолет прибыл в страну из Кабула поздно вечером 23 августа с 79 гражданами Украины на борту). При этом, по словам Енина, один из самолетов "у нас фактически украли".

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник (17 августа, - ред.) у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев. Наши следующие три попытки по эвакуации граждан тоже не были успешными, поскольку нашим пассажирам не удавалось попасть на территорию аэропорта",- поделился информацией замминистра.

Енин добавил, что вся украинская дипломатическая служба на минувшей неделе работала в режиме "краш-теста".

Отметим, по данным МИД, на сегодняшний день в Афганистане осталось не более 50 ожидающих эвакуации украинцев.

Напомним, что из Афганистана в Украину массово эвакуируют людей: вылетел очередной самолет

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