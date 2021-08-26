Есть много сложностей в эвакуации.

Украина готовит дополнительный рейс для эвакуации людей из Афганистана, хотя в аэропорту Кабула ситуация осложнилась.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба, глава Министерства иностранных дел на онлайн-брифинге.

«Мы не остановимся в возвращении граждан до тех пор, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел выехать. Сейчас, учитывая эффективность наших действий, к нам поступают запросы от стран и международных организаций», - сказал Кулеба.

По его словам, страны и организации просят также вывозить их граждан, либо граждан Афганистана, сотрудничавших с ними. Чиновник добавил, что в этом процессе существует много сложностей, но граждане Украины всегда останутся в приоритете при эвакуации.

Кулеба сообщил, что сейчас 90 граждан Украины находится в Афганистане, с учетом их семей, члены которых также хотят эвакуироваться. По словам главы МИД работа над отправкой следующего эвакуационного рейса идет прямо сейчас.

«Украина своих никогда не бросает и не бросит, хотя на месте, я сегодня утром получил новую информацию, ситуация в аэропорту Кабула значительно усложнилась, и некоторые страны уже начинают отказываться от эвакуационных рейсов, потому что не могут гарантировать их безопасность», - добавил Кулеба.

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