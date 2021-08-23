Из Афганистана вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными людьми
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на саммите Крымской платформы.
Министр рассказал о еще одной эвакуации людей из Афганистана.
"Еще один самолет вылетел из Кабула, на его борту более 100 граждан", - сообщил глава МИД Украины.
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К слову, ранее Украина сделала предложение по переселению к себе афганцев.
Такое заявление сделали в Госдепе США.
По словам представителя Госдепа Неда Прайса, такие предложения сделали Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда и Уганда.
Кроме того он отметил, что за последние 24 часа военные США эвакуировали 5700 беженцев из Афганистана.
Напомним, что украинец попал в беду в Афганистане: что известно на данный момент.
Также Politeka писала, что самолет из Афганистана упал в соседней стране: фото и первые подробности.
Как сообщала Politeka, украинцы "застряли" в Кабуле, родственники безутешны: "Надо начинать из своих людей".