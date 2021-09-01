Рятувальники ліквідували наслідки ДТП, в якій загинув українець

У Хмельницькій області сталася аварія за участю легкового автомобіля і вантажівки. Вижити в аварії вдалося не всім.

Про це повідомила прес-служба ДСНС області.

31 серпня об 11: 42 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що поблизу села Міцівці Кам'янець-Подільського району сталася ДТП. Легковий автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з вантажівкою Iveco, який знаходився в попутному напрямку і не здійснював руху, оскільки на цій ділянці дороги проводяться ремонтні роботи.

Внаслідок ДТП водій легковика загинув. Чоловіка не стало миттєво. Рятувальники 12 Державної пожежно-рятувальної частини м. Дунаївці оперативно прибули на місце події. Вони деблокували 62-річного загиблого чоловіка та передали працівникам швидкої допомоги.

Також від'єднали акумуляторну батарею авто, щоб запобігти пожежі.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

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