Рятувальники ліквідували наслідки ДТП, в якій загинув українець
У Хмельницькій області сталася аварія за участю легкового автомобіля і вантажівки. Вижити в аварії вдалося не всім.
Про це повідомила прес-служба ДСНС області.
31 серпня об 11: 42 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що поблизу села Міцівці Кам'янець-Подільського району сталася ДТП. Легковий автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з вантажівкою Iveco, який знаходився в попутному напрямку і не здійснював руху, оскільки на цій ділянці дороги проводяться ремонтні роботи.
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Внаслідок ДТП водій легковика загинув. Чоловіка не стало миттєво. Рятувальники 12 Державної пожежно-рятувальної частини м. Дунаївці оперативно прибули на місце події. Вони деблокували 62-річного загиблого чоловіка та передали працівникам швидкої допомоги.
Також від'єднали акумуляторну батарею авто, щоб запобігти пожежі.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
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