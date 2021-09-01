Спасатели ликвидировали последствия ДТП, в котором погиб украинец

В Хмельницкой области произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Выжить в аварии удалось не всем.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.

31 августа в 11: 42 в Службу спасения поступило сообщение, что вблизи села Мицовцы Каменец-Подольского района произошло ДТП. Легковой автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с грузовиком Iveco, который находился в попутном направлении и не совершал движения, поскольку на этом участке дороги проводятся ремонтные работы.

В результате ДТП водитель легковушки погиб. Мужчины не стало мгновенно. Спасатели 12 Государственной пожарно-спасательной части г. Дунаевцы оперативно прибыли на место происшествия. Они деблокировали 62-летнего погибшего мужчину и передали работникам скорой помощи.

Также отсоединили аккумуляторную батарею авто, чтобы предотвратить пожар.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.