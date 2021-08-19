У Києві сталася жахлива ДТП із загиблим на місці аварії
У ніч на четвер, 19 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася жахлива ДТП: кілька автомобілів переїхали чоловіка, якого збила вантажівка.
Про це повідомили очевидці в Telegram-каналі "Київ Оперативний".
У публікації вказується, що ДТП сталося, коли пішохід намагався перебігти дорогу. В результаті, його збила фура, що перевозить легкові машини. Після цього, по тілу чоловіка проїхалося ще кілька автомобілів.
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Варто зазначити, що рух не зупинявся. Транспорт продовжував їздити біля тіла і жоден автомобіліст не намагався допомогти чоловікові. Від отриманих травм чоловік загинув.
Варто відзначити, що 17 березня в Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за порушення ПДР як водіям, так і пішоходам і велосипедистам.
Так, за перехід дороги на червоне світло або перехід в недозволеному місці, а також невиконання інших вимог ПДР пішоходам загрожує штраф 255 грн. При цьому попередження виключається, тобто штрафувати можуть відразу.
Нагадаємо, що у Києві 9-річний хлопчик на Tesla скоїв ДТП, кадри.
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