У Києві сталася жахлива ДТП із загиблим на місці аварії

У ніч на четвер, 19 серпня, в Києві на проспекті Бажана сталася жахлива ДТП: кілька автомобілів переїхали чоловіка, якого збила вантажівка.

Про це повідомили очевидці в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

У публікації вказується, що ДТП сталося, коли пішохід намагався перебігти дорогу. В результаті, його збила фура, що перевозить легкові машини. Після цього, по тілу чоловіка проїхалося ще кілька автомобілів.

Варто зазначити, що рух не зупинявся. Транспорт продовжував їздити біля тіла і жоден автомобіліст не намагався допомогти чоловікові. Від отриманих травм чоловік загинув.

Варто відзначити, що 17 березня в Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за порушення ПДР як водіям, так і пішоходам і велосипедистам.

Так, за перехід дороги на червоне світло або перехід в недозволеному місці, а також невиконання інших вимог ПДР пішоходам загрожує штраф 255 грн. При цьому попередження виключається, тобто штрафувати можуть відразу.

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