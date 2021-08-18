На Буковині 28-річний Митник влаштував смертельну ДТП
У селі Припруття Чернівецької області працівник Держмитслужби 16 серпня скоїв смертельну ДТП та втік з місця події. Поліція оголосила його в розшук.
Про це повідомляє прес-центр Державної митної служби України.
Аварія сталася в понеділок, 16 серпня, близько 05:40 на трасі Житомир-Чернівці в селі Припруття Чернівецької області. У день події поліція Чернівецької області повідомила, що водій автомобіля Opel Insignia зіткнувся з Audi, залишив машину на місці аварії і втік.
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У водія Audi тоді діагностували струс мозку та забої, а його 21-річна пасажирка померла від травм, несумісних з життям.
Пізніше поліції вдалося встановити особу винуватця ДТП - ним виявився 28-річний житель міста Новоселиця Вадим Валерійович Недуга. Правоохоронці оголосили його в розшук. Також вони опублікували його фото.
Вже сьогодні Держмитслужба повідомила, що в цій ДТП загинули дві людини. Хто став другою жертвою не уточнюється. Також у відомстві поділилися, що винуватцем аварії став працівник Буковинської митниці, яка перебуває у стані реорганізації.
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