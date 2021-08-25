Він полетів ще приблизно на 200 метрів

У важкому стані постраждалих госпіталізували

Увечері 24 серпня на проспекті Богоявленському в Миколаєві зіткнулися мотоцикл і автомобіль ВАЗ-2108. В результаті аварії постраждали дві людини.

Про це пише місцеве видання "Новини-N".

"ВАЗ" не пропустив мотоцикл, який їхав у зустрічному напрямку, і сталася аварія. В результаті постраждали мотоцикліст і його пасажирка — у важкому стані їх забрала "швидка".

Як стверджують очевидці, мотоцикл рухався на дуже високій швидкості, тому після зіткнення двоколісний транспортний засіб буквально розірвало на частини — від місця ДТП він полетів ще приблизно на 200 метрів.

Як написала мешканка Миколаєва Марина Соловйова у своєму Instagram, постраждалим мотоциклістом є спортсмен і тренер ММА Давид Мірзоян. Зараз він перебуває в реанімації.

"Давида доставили в реанімацію в БСМП. Всю ніч боролися в реанімації за нього. Мотоцикл розірвало на частини, спасибі, що живий. Його оперували всю ніч до ранку... Зараз йдеться про збереження руки. Це страшно!",- написала вона.

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