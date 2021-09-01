Не стало відомого актора, яким захоплювалися багато театральних артистів
Радянський, російський актор Владислав Зайченко помер 31 серпня на 75-му році життя. Колеги актора запам'ятали його, як "чарівного, переконливого, багатогранного і талатливого у всьому". Причина смерті не вказана.
Про трагедію повідомили російські ЗМІ.
"Будучи небайдужою, чуйною людиною, він привносив в це життя радість і віру в краще", - йдеться в некролозі актора.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
В Україні оголосили штормове попередження: де чекати сильних дощів з грозами
Оксамитовий сезон скасовується, в Україну увірветься різке похолодання: деталі прогнозу на вересень
Еллерт не стримався й проговорився щодо весілля Мішиної: "Вже розгледіли каблучку..."
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
Владислав Георгійович Зайченко народився 10 березня 1947 року у Львові та часто згадував Батьківщину. У 1967-му закінчив студію при Орловському драматичному театрі. Працював у театрах Орла, Краснодара, Магнітогорська, з 1974-го - в Мурманському обласному театрі ляльок, з 1987-року - актор Мурманського обласного драмтеатру.
У 1984-му Зайченко отримав звання Заслуженого артиста РРФСР. Крім театру він також з'являвся в радянських фільмах. Так, в 1979-му він зіграв гірського короля в телефільмі "Сампо - Лопаренок" - екранізації знаменитої казки Сакаріаса Топеліуса. (До слова, в 1985-му за казкою вийшов інший фільм - Єфрема Пружанского, "Сампо з Лапландії").
Нагадаємо, що помер відомий радянський актор, на його фільмах виросли покоління.
Як повідомляла Politeka, зупинилося серце Народного артиста України, що сталося.
Також Politeka писала, що у лікарні померла відома співачка, лікарі не змогли врятувати.