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Не стало відомого актора, яким захоплювалися багато театральних артистів

Радянський, російський актор Владислав Зайченко помер 31 серпня на 75-му році життя. Колеги актора запам'ятали його, як "чарівного, переконливого, багатогранного і талатливого у всьому". Причина смерті не вказана.

Про трагедію повідомили російські ЗМІ.

"Будучи небайдужою, чуйною людиною, він привносив в це життя радість і віру в краще", - йдеться в некролозі актора.

Владислав Георгійович Зайченко народився 10 березня 1947 року у Львові та часто згадував Батьківщину. У 1967-му закінчив студію при Орловському драматичному театрі. Працював у театрах Орла, Краснодара, Магнітогорська, з 1974-го - в Мурманському обласному театрі ляльок, з 1987-року - актор Мурманського обласного драмтеатру.

У 1984-му Зайченко отримав звання Заслуженого артиста РРФСР. Крім театру він також з'являвся в радянських фільмах. Так, в 1979-му він зіграв гірського короля в телефільмі "Сампо - Лопаренок" - екранізації знаменитої казки Сакаріаса Топеліуса. (До слова, в 1985-му за казкою вийшов інший фільм - Єфрема Пружанского, "Сампо з Лапландії").

Нагадаємо, що помер відомий радянський актор, на його фільмах виросли покоління.

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