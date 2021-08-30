Пішов з життя народний артист України

У харківських телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що Михайло Тягнієнко був госпіталізований з інсультом 19 серпня.

"Михайло Іванович був госпіталізований з інсультом 19 серпня, через 10 днів, 29 серпня, його не стало... Спочивай з миром, маестро", - йдеться в повідомленні.

Михайло Тягниєнко народився 9 грудня 1936 року. У 1961 році закінчив Харківський театральний інститут.

Працював у Харківському театрі Пушкіна, де зіграв понад 100 ролей. Знімався в кіно. Лауреат премії Національної Спілки театральних діячів України " Наш родовід "(2016).

Заслужений артист УРСР. Народний артист України (2018)

"Артиста прийнято проводжати оплесками. Це-його останній спектакль...RIP👏P. S. хто не бачив його на сцені,просто підтримайте👏- пішла епоха", "Спасибі тобі за твій талант і майстерність...",- пишуть слова співчуття в коментарях.

До слова, 16 серпня не стало чудової людини зі світу кіно.

У віці 68 років помер Аргентинський режисер, сценарист, продюсер і актор Девід Блаустейн. Це сталося після перенесеного ним інсульту. Він помер перед своїм днем народження 24 серпня.

Як зазначає видання, в пам'яті режисер залишиться як один з великих діячів, який створив Аргентинське документальне кіно.

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