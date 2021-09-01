Не стало известного актера, которым восхищались многие театральные артисты
Советский, российский актер Владислав Зайченко умер 31 августа на 75-м году жизни. Коллеги актера запомнили его, как "обаятельного, убедительного, многогранного и талатливого во всем". Причина смерти не указана.
О трагедии сообщили российские СМИ.
"Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь радость и веру в лучшее", - говорится в некрологе актера.
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Владислав Георгиевич Зайченко родился 10 марта 1947 года во Львове и часто вспоминал Родину. В 1967-м окончил студию при Орловском драматическом театре. Работал в театрах Орла, Краснодара, Магнитогорска, с 1974-го - в Мурманском областном театре кукол, с 1987-года - актер Мурманского областного драмтеатра.
В 1984-м Зайченко получил звание заслуженного артиста РСФСР. Кроме театра он также появлялся в советских фильмах. Так, в 1979-м он сыграл Горного короля в телефильме "Сампо-Лопаренок" - экранизации знаменитой сказки Сакариаса Топелиуса. (К слову, в 1985-м по сказке вышел другой фильм - Ефрема Пружанского, "Сампо из Лапландии").
Напомним, что скончался известный советский актер, на его фильмах выросли поколения.
Как сообщала Politeka, остановилось сердце Народного артиста Украины, что произошло.
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