Помер відомий радянський актор Роман громадський, який зіграв безліч ролей в кіно і театрі

Як повідомляє Politeka.net, у Росії помер відомий актор театру і кіно, народний артист РРФСР Роман громадський. На момент смерті йому був 81-рік. Про це повідомляють російські ЗМІ. Інформацію про смерть артиста підтвердив його син, назвавши також причину смерті: "помер від інсульту".

Зазначимо, що Роман громадський дебютував у кінематографі, зігравши головну роль у фільмі "Сніг серед літа". Це відбулося в 1966 році. Також глядачі пам'ятають актора за ролями у фільмах "Блокада", "Сонька – Золота ручка", "Двоє зі скриньки", "Людина змінює шкіру" і багатьох інших. У резюме артиста також є ролі в популярних колись серіалах - "Таємниці слідства" і "Ментовські війни".

Актор Роман громадський грав не тільки ролі в кіно, а й виступав на сцені театру, де мав безліч ролей в різних постановках. Так, серед його робіт вистави "По кому дзвонить дзвін", "З коханими не розлучайтеся", "Фауст", "Кентаври" і багато інших.

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