Висловлюємо наші співчуття у зв'язку з її кончиною

Рано вранці 25 серпня померла відома співачка, чиї пісні були відомими у всьому світі

Померла легенда індонезійської естради Еллі Касім. Їй було 77 років. Еллі Касім була видатною співачкою з сильним голосом і яскравою зовнішністю.

Про це повідомляє видання Laggam, причину смерті артистки не вказуючи. Відомо лише, що на момент смерті вона перебувала в госпіталі.

Касим народилася 27 вересня 1944 року і свою кар'єру вела, починаючи з 1961 року. Еллі Касім випустила близько 100 сольних альбомів. Практично всі пісні, які були в її альбомі стали хітами. На батьківщині співачка була величезною культурною величиною.

Колеги висловлюють своє співчуття родині і близьким співачки: "Сподіваємося двері вибачення в рай буде відкрита настільки широко настільки це можливо, щоб всі помилки життя залишилися позаду. Сподіваємося, що вона знайде мир і спокій. Ми висловлюємо наші співчуття у зв'язку з її кончиною".

Як згадують її колеги, співачка була не тільки майстром своєї справи, а й хорошою людиною. Вона завжди співпереживала і могла дати слушну пораду всім, хто попросить.

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