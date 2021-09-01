Зупинився тільки тоді, коли врізався в дерево

Водій проїхав майже 5 кілометрів на великій швидкості, поки коп знаходився на капоті

У Запорізькій області п'яний чоловік на автомобілі Mazda, на якому був знак таксі, наїхав на копа. Водій провіз правоохоронця на капоті машини і врізався в дерево.

Деталі події повідомляє прес-служба Національної поліції в Запорізькій області.

Близько 11 години ранку в центрі селища міського типу Михайлівка поліцейські зупинили автомобіль Мазда за порушення правил дорожнього руху.

При перевірці документів, працівники сектору реагування патрульної поліції встановили, що за кермом перебуває місцевий житель 1950 року народження з явними ознаками алкогольного сп'яніння. У салоні автомобіля також перебувала 13-річна пасажирка.

Чоловік відмовився пройти огляд і пішов до свого авто. Таксист замкнувся в авто і завів двигун. Коп намагався зупинити водія, проте він наїхав на правоохоронця і продовжив рух машини. Поліцейський опинився на капоті, проте п'яний чоловік не думав зупинятися.

Водій проїхав майже 5 кілометрів на великій швидкості. Весь цей час коп знаходився на капоті. В результаті машина врізалася в дерево, правоохоронець сильно постраждав - у нього зламані дві ноги.

Крім цього, неповнолітня дівчинка, яка перебувала в салоні, під час аварії отримала струс мозку. За це водій може отримати до 12 років арешту.

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