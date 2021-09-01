Водій проїхав майже 5 кілометрів на великій швидкості, поки коп знаходився на капоті
У Запорізькій області п'яний чоловік на автомобілі Mazda, на якому був знак таксі, наїхав на копа. Водій провіз правоохоронця на капоті машини і врізався в дерево.
Деталі події повідомляє прес-служба Національної поліції в Запорізькій області.
Близько 11 години ранку в центрі селища міського типу Михайлівка поліцейські зупинили автомобіль Мазда за порушення правил дорожнього руху.
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При перевірці документів, працівники сектору реагування патрульної поліції встановили, що за кермом перебуває місцевий житель 1950 року народження з явними ознаками алкогольного сп'яніння. У салоні автомобіля також перебувала 13-річна пасажирка.
Чоловік відмовився пройти огляд і пішов до свого авто. Таксист замкнувся в авто і завів двигун. Коп намагався зупинити водія, проте він наїхав на правоохоронця і продовжив рух машини. Поліцейський опинився на капоті, проте п'яний чоловік не думав зупинятися.
Водій проїхав майже 5 кілометрів на великій швидкості. Весь цей час коп знаходився на капоті. В результаті машина врізалася в дерево, правоохоронець сильно постраждав - у нього зламані дві ноги.
Крім цього, неповнолітня дівчинка, яка перебувала в салоні, під час аварії отримала струс мозку. За це водій може отримати до 12 років арешту.
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