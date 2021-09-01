Водитель проехал почти 5 километров на большой скорости, пока коп находился на капоте
В Запорожской области пьяный мужчина на автомобиле Mazda, на котором был знак такси, наехал на копа. Водитель провез правоохранителя на капоте машины и врезался в дерево.
Детали происшествия сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.
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При проверке документов, работники сектора реагирования патрульной полиции установили, что за рулем находится местный житель 1950 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находилась 13-летняя пассажирка.
Мужчина отказался пройти освидетельствование и пошел к своему авто. Таксист заперся в авто и завел двигатель. Коп пытался остановить водителя, однако он наехал на правоохранителя и продолжил движение машины. Полицейский оказался на капоте, однако пьяный мужчина не думал останавливаться.
Водитель проехал почти 5 километров на большой скорости. Все это время коп находился на капоте. В результате машина врезалась в дерево, правоохранитель сильно пострадал - у него сломаны две ноги.
Кроме этого, несовершеннолетняя девочка, которая находилась в салоне, во время аварии получила сотрясение мозга. За это водитель может получить до 12 лет ареста.
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