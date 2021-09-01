Остановился только тогда, когда врезался в дерево

Водитель проехал почти 5 километров на большой скорости, пока коп находился на капоте

В Запорожской области пьяный мужчина на автомобиле Mazda, на котором был знак такси, наехал на копа. Водитель провез правоохранителя на капоте машины и врезался в дерево.

Детали происшествия сообщает пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области.

Около 11 часов утра в центре поселка городского типа Михайловка полицейские остановили автомобиль «Мазда» за нарушение правил дорожного движения.

При проверке документов, работники сектора реагирования патрульной полиции установили, что за рулем находится местный житель 1950 года рождения с явными признаками алкогольного опьянения. В салоне автомобиля также находилась 13-летняя пассажирка.

Мужчина отказался пройти освидетельствование и пошел к своему авто. Таксист заперся в авто и завел двигатель. Коп пытался остановить водителя, однако он наехал на правоохранителя и продолжил движение машины. Полицейский оказался на капоте, однако пьяный мужчина не думал останавливаться.

Водитель проехал почти 5 километров на большой скорости. Все это время коп находился на капоте. В результате машина врезалась в дерево, правоохранитель сильно пострадал - у него сломаны две ноги.

Кроме этого, несовершеннолетняя девочка, которая находилась в салоне, во время аварии получила сотрясение мозга. За это водитель может получить до 12 лет ареста.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что пешехода переехало несколько авто, никто не пытался остановиться.