Який приклад для дітей...

Інцидент у навчальному закладі намагаються всіляко зам'яти, але поліція вже почала розслідування

Батьки накинулися на заступника директора ліцею, прямо під час батьківських зборів. Це сталося в селі Благодатне, що в Білозерському районі Херсонської області.

Про це повідомляє місцеве ЗМІ Херсонці.

Інцидент трапився на зустрічі з батьками перед початком нового навчального року, 31 серпня. Відзначається, що педагог постраждала досить серйозно. Вона знепритомніла від удару по голові. На місце подій викликали карету "швидкої допомоги". Причина конфлікту на даний момент невідома.

Незважаючи на всю скандальність ситуації, директор Благодатненського ліцею Галина Болокан коментувати НП відмовилася, заявивши, що це їх "внутрішня справа".

Напад на вчителя - це все ж кримінальний злочин, тому правоохоронці почали розслідування інциденту.



У поліції заяву постраждалої заступника директора зареєстрували, ведеться розслідування за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень (стаття 125 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що чоловік з вітерцем покатав на самокаті доньку, рухаючись по зустрічній.

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