Какой пример для детей...

Инцидент в учебном заведении пытаются всячески замять, но полиция уже начала расследование

Родители набросились на заместителя директора лицея, прямо во время родительского собрания. Это произошло в селе Благодатное, что в Белозерском районе Херсонской области.

Об этом сообщает местное СМИ Херсонці.

Инцидент случился на встрече с родителями перед началом нового учебного года, 31 августа. Отмечается, что педагог пострадала довольно серьезно. Она потеряла сознание от удара по голове. На место событий вызывали карету "скорой помощи". Причина конфликта на данный момент неизвестна.

Несмотря на всю скандальность ситуации, диpeктop Блaгoдaтнeнcкoгo лицeя Гaлинa Бoлoкaн комментировать ЧП отказалась, заявив, что это их "внутреннее дело".

Нападение на учителя - это все же уголовное наказуемое преступление, потому правоохранители начали расследование инцидента.



В полиции заявление пострадавшей замдиректора зарегистрировали, ведется расследование по факту нaнeceния лeгкиx тeлecныx пoвpeждeний (cтaтья 125 Уголовного кодекса Укpaины).

Напомним, что мужчина с ветерком покатал на самокате дочь, двигаясь по встречке.

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