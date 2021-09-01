Кадри розмістив у соціальних мережах один з міських пабліків
Маленького хлопчика зняли на відео, коли він намагався "розкурити" майже півпачки сигарет. Як виявилося відео було знято в Дніпрі.
Про це стало відомо завдяки кадрам, які показав місцевий паблік в Instagram.
На відео можна побачити, як хлопчик тримає в роті відразу сім сигарет, підпалює їх за допомогою запальнички і намагається затягуватися. На вигляд йому близько 8-9 років - він явно учень молодшої школи.
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Хлопчина вирішив "розпалити" не зовсім сигарети, а сигарети стіки, які призначені для пристрою для нагрівання тютюну, а не для куріння способом "горіння".
"Чий синуля до школи не дійшов?", - запитують автори публікації.
Користувачі мережі були шоковані побаченим і залишили обурені коментарі під відео: "Люди, озирніться. Куди ми всі котимося. Це зовсім не смішно", "повна деградація суспільства, причому і тих хто зміг зняти таке", "Ось вам 1 вересня"," Ого...жорстко, навіть я так не можу".
Нагадаємо, що чоловік з вітерцем покатав на самокаті доньку, рухаючись по зустрічній.
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