В Київській області спіймали продавця, який продавав дітям алкогольні напої

У місті Бровари правоохоронці виявили в одному з магазинів факт продажу алкоголю неповнолітнім. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на прес-службу Броварського районного відділення поліції.

У зв'язку з цим на працівників торгівлі складено протокол про адміністративні правопорушення, передбачені ч.2 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами) КпАП.

Поліція звертає увагу, що за продаж неповнолітнім алкоголю та тютюну закладам торгівлі загрожує позбавлення ліцензії та штраф.

З метою недопущення продажу підліткам алкогольних напоїв та тютюнових виробів поліцейські Броварського районного управління поліції постійно здійснюють профілактичні рейди закладами торгівлі в місті. Робота триває.

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