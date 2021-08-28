Самокати, як і зброя у вільному обігу - табу для нашої людини
Всі ці ваші велики - це іграшки для слабаків. Справжні королі катаються тільки на самокатах по проїжджій частині. Принаймні, так подумав чоловік з Києва.
Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.
Так, у Києві батько вирішив покатати свою дочку на електросамокаті. Мало того, що він їхав по дорозі, так він ще й загорнув у бік, де був зустрічний рух машин.
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Користувачі мережі вибухнули обуреними коментарями. Багато з них писали, що чоловік зовсім збрендив раз таке витворяє: "Скільки ж безмозких в Україні. Навіть про власну дитину не думає", "Самокати як і зброя у вільному обігу - табу для нашої людини", "до премії Дарвіна трохи залишилося".
Варто відзначити, що в Україні можуть штрафувати водіїв самокатів. Депутатам направили для ознайомлення два нові законопроекти з правилами використання електротранспорту. Також там вказані штрафи за їх порушення.
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