Обірвалося життя видатного композитора

Кубинський піаніст, співак, композитор і аранжувальник Адальберто Альварес помер 1 вересня у віці 72 років в госпіталі в Гавані. Там він перебував через те, що підхопив коронавірус.

Про це повідомляти Directorio Cubano.

Альварес народився 22 листопада 1948 року в Гавані і музикою почав займатися з трьох років. У 1978 - му зібрало свій колектив-Son 14, на наступний рік випустив дебютний альбом. У 1980 - му піаніст розпустив цей проект, і незабаром створив новий - Adalberto Alvarez y su Son, яким керував до своєї смерті.

Адальберто Альварес був один з найвідоміших у світі виконавців в стилі сон, напрямки, що зародився на Кубі в 30-х роках минулого століття на основі кампесіно, музики фермерів іспанського походження, і барабанних ритм-секцій музики африканських рабів. Його музика назавжди залишиться в пам'яті, адже він володів унікальним стилем.

За останні 25 років Адальберто Альварес є одним з небагатьох музикантів, хто був «на ура» прийнятий латинським співтовариством. У це важко повірити, але більш ніж 200 його композицій були взяті іншими виконавцями для перевиконання.

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