Оборвалась жизнь выдающегося композитора

Кубинский пианист, певец, композитор и аранжировщик Адальберто Альварес умер 1 сентября в возрасте 72 лет в госпитале в Гаване. Там он находился из-за того, что подхватил коронавирус.

Об этом сообщает Directorio Cubano.

Альварес родился 22 ноября 1948 года в Гаване и музыкой начал заниматься с трех лет. В 1978-м собрало свой коллектив - Son 14, на следующий год выпустивший дебютный альбом. В 1980-м пианист распустил этот проект, и вскоре создал новый - Adalberto Alvarez y su Son, которым руководил до своей смерти.

Адальберто Альварес был один из самых известных в мире исполнителей в стиле сон, направления, зародившегося на Кубе в 30-х годах прошлого века на основе кампесино, музыки фермеров испанского происхождения, и барабанных ритм-секций музыки африканских рабов. Его музыка навсегда останется в памяти, ведь он обладал уникальным стилем.

За последние 25 лет Адальберто Альварес является одним из немногих музыкантов, кто был «на ура» принят латинским сообществом. В это трудно поверить, но более чем 200 его композиций были взяты другими исполнителями для переисполнения.

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