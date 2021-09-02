Це трагедія для всього світу...

Композитор неодноразово був госпіталізований через проблеми зі здоров'ям

Знаменитий грецький композитор Мікіс Теодоракіс помер на 97-му році життя. Він написав легендарну мелодію до танцю сіртакі. Музикант давно хворів, і в останні кілька днів його самопочуття різко погіршилося.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Мікіс Теодоракіс народився на грецькому острові Хіос в 1925 році. З дитинства цікавився музикою. Навчався музичному мистецтву спочатку в Афінах, а потім у Франції.

Його пісні виконували The Beatles і Едіт Піаф. Але, напевно, найбільш відома в світі його мелодія танцю сіртакі, написана для фільму "Грек Зорба", який вийшов в 1964 році. За свою роботу для цього фільму Теодоракіс був номінований на Grammу (в 1975-також за "Серпіко", де головну роль виконав Аль Пачіно).

Мікіс Теодоракіс творив унікальне у всіх жанрах, починаючи від опер, симфонічної і камерної музики, балету і церковного хору до музики для старовинної драми, вистав, фільмів і народної пісні.

Крім музики, Теодоракіс знаменитий тим, що в ході Другої світової брав активну участь у русі Опору, потрапив у полон до нацистів, де його піддавали тортурам. У громадянську війну в Греції був доставлений в концтабір на острові Макроніссос.

Нагадаємо, що помер відомий радянський актор, на його фільмах виросли покоління.

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