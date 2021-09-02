Композитор неоднократно был госпитализирован из-за проблем со здоровьем
Знаменитый греческий композитор Микис Теодоракис скончался на 97‑м году жизни. Он написал легендарную мелодию к танцу сиртаки. Музыкант давно болел, и в последние несколько дней его самочувствие резко ухудшилось.
Об этом сообщает Ekathimerini.
Микис Теодоракис родился на греческом острове Хиос в 1925 году. С детства интересовался музыкой. Учился музыкальному искусствуа сначала в Афинах, а затем во Франции.
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Его песни исполняли The Beatles и Эдит Пиаф. Но, наверное, наиболее известная в мире его мелодия танца сиртаки, написанная для фильма "Грек Зорба", который вышел в 1964 году. За свою работу для этого фильма Теодоракис был номинирован на Grammу (в 1975 - также за "Серпико", где главную роль исполнил Аль Пачино).
Микис Теодоракис творил уникальное во всех жанрах, начиная от опер, симфонической и камерной музыки, балета и церковного хора до музыки для старинной драмы, спектаклей, фильмов и народной песни.
Кроме музыки, Теодоракис знаменит тем, что в ходе Второй мировой активно участвовал в движении сопротивления, попал в плен к нацистам, где его подвергали пыткам. В Гражданскую войну в Греции был заключен в концлагерь на острове Макрониссос.
Напомним, что скончался известный советский актер, на его фильмах выросли поколения.
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