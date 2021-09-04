У житті британського актора Річарда Гранта сталася сімейна трагедія

Пішла з життя кохана дружина 64-річного артиста Джоан Вашингтон.

Про непоправну втрату сам Річард Грант повідомив у себе в Instagram, оприлюднивши дуже зворушливе відео, пише Politeka.net, (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

У кадрі актор і його обраниця трепетно танцюють і підспівують під Легендарні композиції Only You.

Подружжя дивиться один на одного з непередаваною ніжністю.

Річард і Джоан прожили в щасливому шлюбі 35 років. У них є дочка Олівія.

"Джоан-любов мого життя, дарувальник життя нашої дочки Олівії. Наші серця розбиті втратою Вашого життя минулої ночі. 35 років у шлюбі і 38 разом. Бути по-справжньому відомим і побаченим-ваш безмірний дар. Не забувай нас, моя мила мавпочка", - описав те, що відбувається актор.

Відзначимо, що Річард Грант насамперед відомий роллю генерала Енріка Прайда у фільмі "Зоряні війни: Скайуокер. Сходження", а також він зіграв у телесеріалі "Ігри престолів".

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