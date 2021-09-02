Індійський актор кіно, телеведучий і модель Сідхарт Шукла помер у четвер вранці в лікарні Купера Мумбаї

Йому було 40 років. Як передає Update Odisha, причиною смерті артиста став серцевий напад.

Шукла дебютувала в головній ролі в телешоу Babul Ka Aangann Chootey Na в 2008 році, повідомляє Hindustan Times. У 2014 році він з'явився у фільмі Боллівуду "наречена Шалтая Шарми" в ролі актора другого плану.

Широку популярність Шукла отримав після ролі в телесеріалі «невістка» в 2012 році.

Сидхарт Шукла зайняв 1-е місце в рейтингу The Times 20 найбажаніших чоловіків на телебаченні в 2019 році.

Він виграв 13-й сезон реаліті-шоу Bigg Boss і сьомий сезон «Фактора страху». Він також брав участь у кримінальному шоу Savdhaan India і талант-проекті India Got Talent, а нещодавно з'явився у веб-серіалі «зломлені, Але красиві 3».

Представники шоу-бінеса були шоковані раптовою смертю Сідхарта Шукли. Актор Манодж Баджпаї сказав, що словами не передати шок і почуття втрати, з якими зіткнуться його близькі.

OMG!!! This is So Shocking!!! Words will fail to describe the shock and sense of loss of his near and dear ones !!! May he res in peace !!! 🙏🙏 No yaar !!!! https://t.co/HmcF1ppJFX — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) September 2, 2021

Комік Суніл Гровер сказав, що він був "шокований і засмучений", дізнавшись про смерть Шукли. "Пішов занадто рано. Молитися. Спочивай з миром", - додав він.

Shocked and sad to know about Sidharth Shukla. Gone too soon. Prayers. Rest in peace. 🙏🙏🙏 — Sunil Grover (@WhoSunilGrover) September 2, 2021

Нагадаємо, що помер відомий радянський актор, на його фільмах виросли покоління.

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