Відомий російський актор Артур Діланян помер прямо під час вистави
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на "Комсомольскую правду", зірка серіалу "Вороніни" і "Кухня" помер у неділю, 29 серпня. Раптова смерть наздогнала актора прямо на сцені. Він помер на очах у глядачів. Медики приїхали на виклик, але реанімувати Діланяна не змогли. За попередніми даними, у чоловіка була гостра серцева недостатність. Відомо, що у нього були серйозні проблеми з серцем. Відзначається, що актор не дожив до 60-річчя 10 днів.
Артур Діланян знімався в російських фільмах і серіалах, а також працював актором в Московському вірменському театрі. Художній керівник театру Слава Степанян відгукується про чоловіка як про душу компанії. За його словами, Діланян був народжений для мистецтва і творчості. У театрі він був провідним актором, який виконував всі головні ролі. Крім цього актор грав на багатьох музичних інструментах.
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Нагадаємо, що помер відомий радянський актор, на його фільмах виросли покоління.
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