В жизни британского актера Ричарда Гранта произошла семейная трагедия
Ушла из жизни любимая супруга 64-летнего артиста Джоан Вашингтон.
О невосполнимой утрате сам Ричард Грант сообщил у себя в Инстаграм, обнародовав очень трогательное видео, пишет Politeka.net, (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
В кадре актер и его избранница трепетно танцуют и подпевают под легендарные композиции Only You.
Супруги смотрят друг на друга с непередаваемой нежностью.
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Ричард и Джоан прожили в счастливом браке 35 лет. У них есть дочь Оливия.
«Джоан - любовь моей жизни, даритель жизни нашей дочери Оливии. Наши сердца разбиты утратой вашей Жизни прошлой ночью. 35 лет в браке и 38 вместе. Быть по-настоящему известным и увиденным - ваш безмерный дар. Не забывай нас, моя милая обезянка», - описал происходящее актер.
Отметим, что Ричард Грант прежде всего известен ролью генерала Энрика Прайда в фильме "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", а также он сыграл в телесериале «Игры престолов».
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