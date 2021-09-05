Пішов з життя знаменитий португальський актор, який запам'ятався багатьом своїми ролями в популярних серіалах

3 вересня пішов з життя 76-річний португальський актор Ігор Сампайу. Видання Onserdador повідомляє, що причиною смерті артиста стали серйозні проблеми зі здоров'ям. 31 Серпня Сампайу потрапив до лікарні після перенесеного інсульту. Про це повідомив у соцмережах інший відомий актор і друг Сампайу, Джоель Бранко. Він висловив надію на те, що Ігор зможе швидко видужати.

Проте лікарям так і не вдалося врятувати актора, і кілька днів по тому Сампайу пішов з життя.

Співчуття у зв'язку зі смертю актора вже висловив президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза. Він нагадав про великий внесок, який актор зробив у театральне і кіно-мистецтво.

Ігор Сампайу дебютував як актор в 1967 році. Спочатку він був помічником худодника по декораціях в Театро Монументаль, а пізніше і сам почав виступати в театрі.

Сампайу запам'ятався португальцям ролями в багатьох відомих п'єсах. Крім того, актор знявся в понад 100 телевізійних проектів, де йому часто діставалися ролі спекотних красенів. Серед них були такі фільми і серіали, як: «Полуниця з цукром», «Розкажи, Як все було», «Еквадор», «Кровні узи», «Жінки», а також Португальська версія «Санта-Барбари».

Нагадаємо, трагедія сталася в родині зірки "Гри престолів", з'явилося прощальне відео.

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя легендарного актора, подробиці трагедії.

Також Politeka писала, що життя відомої актриси обірвалося незабаром після відходу чоловіка.