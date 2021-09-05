Пішов з життя знаменитий португальський актор, який запам'ятався багатьом своїми ролями в популярних серіалах
3 вересня пішов з життя 76-річний португальський актор Ігор Сампайу. Видання Onserdador повідомляє, що причиною смерті артиста стали серйозні проблеми зі здоров'ям. 31 Серпня Сампайу потрапив до лікарні після перенесеного інсульту. Про це повідомив у соцмережах інший відомий актор і друг Сампайу, Джоель Бранко. Він висловив надію на те, що Ігор зможе швидко видужати.
Проте лікарям так і не вдалося врятувати актора, і кілька днів по тому Сампайу пішов з життя.
Співчуття у зв'язку зі смертю актора вже висловив президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза. Він нагадав про великий внесок, який актор зробив у театральне і кіно-мистецтво.
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Екс-чоловік Білик і Шоптенко Дмитро Дікусар приголомшив зізнанням: "Всесвіт подарував мені..."
Біда наздогнала 65-річну Ларису Доліну, її колеги розміщують кадри зі співачкою: "Я вас дуже прошу..."
Ані Лорак нагадали, якою вона була до зміни іміджу і уколів краси: відео скромної красуні
Мішина прийшла на лінійку до сина в мікро-топі і показала животик, Еллерт не змовчав: "Ганьба"
Ігор Сампайу дебютував як актор в 1967 році. Спочатку він був помічником худодника по декораціях в Театро Монументаль, а пізніше і сам почав виступати в театрі.
Сампайу запам'ятався португальцям ролями в багатьох відомих п'єсах. Крім того, актор знявся в понад 100 телевізійних проектів, де йому часто діставалися ролі спекотних красенів. Серед них були такі фільми і серіали, як: «Полуниця з цукром», «Розкажи, Як все було», «Еквадор», «Кровні узи», «Жінки», а також Португальська версія «Санта-Барбари».
Нагадаємо, трагедія сталася в родині зірки "Гри престолів", з'явилося прощальне відео.
Як повідомляла Politeka, обірвалося життя легендарного актора, подробиці трагедії.
Також Politeka писала, що життя відомої актриси обірвалося незабаром після відходу чоловіка.