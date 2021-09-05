Ушел из жизни знаменитый португальский актер, запомнившийся многим своими ролями в популярных сериалах
3 сентября ушел из жизни 76-летний португальский актер Игорь Сампайу. Издание Onserdador сообщает, что причиной смерти артиста стали серьезные проблемы со здоровьем. 31 августа Сампайу попал в больницу после перенесенного инсульта. Об этом сообщил в соцсетях другой известный актер и друг Сампайу, Джоэль Бранко. Он выразил надежду на то, что Игорь сможет быстро поправиться.
Тем не менее врачам так и не удалось спасти актера, и несколько дней спустя Сампайу ушел из жизни.
Соболезнования в связи со смертью актера уже выразил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Он напомнил о большом вкладе, который актер сделал в театральное и кино-искусство.
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Игорь Сампайу дебютировал как актер в 1967 году. Вначале он был помощником худодника по декорациям в Театро Монументаль, а позже и сам начал выступать в театре.
Сампайу запомнился португальцам ролями во многих известных пьесах. Кроме того, актер снялся в более 100 телевизионных проектов, где ему часто доставались роли знойных красавчиков. Среди них были такие фильмы и сериалы, как: «Клубника с сахаром», «Расскажи, как все было», «Эквадор», «Кровные узы», «Женщины», а также португальская версия «Санта-Барбары».
Напомним, трагедия произошла в семье звезды "Игры престолов", появилось прощальное видео.
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